Königin Margrethe holt ihre Thronjubiläums-Party nach

Am Sonntag gehts noch früher los

Am nächsten Feiertag muss Königin Margrethe richtig früh aus den Federn, denn sie wird am Sonntag bereits um 10 Uhr zum Gottesdienst in der Frauenkirche Kopenhagen eintrudeln müssen. Anschliessen fährt die versammelte Partygesellschaft auf die königliche Jacht Danebrog, wo um 12.30 Uhr auf dem Wasser ein Mittagsempfang für besondere Gäste ausgerichtet wird. Höhepunkt am Sonntag ist sicherlich das Gala-Dinner am Abend auf Schloss Christiansborg, zu dem allerlei gekrönte Häupter geladen sind.