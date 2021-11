Die Queen ist das wohl coolste Schwiegermami der Welt

Ihre Bindung wurde durch den Schicksalsschlag von Prinz Philips Tod im Frühling dieses Jahres sogar noch gestärkt, wie Royal-Experte Duncan Larcombe gegenüber «The Sun» berichtet. «Sophie von Wessex hat sich als Fels in der Brandung erwiesen, seit sich die Monarchin an das Leben ohne Prinz Philip gewöhnt.» Sophie soll nach dem Tod von Philip alle paar Tage die 16 Kilometer von ihrem Zuhause in Bagshot Park nach Windsor Castle auf sich genommen haben, um mit sicherem Corona-Abstand Zeit mit der Queen zu verbringen. «Und an Tagen, an denen sie nicht live vor Ort sein kann, hat sie sich zur Aufgabe gemacht, ihre Schwiegermutter mindestens einmal täglich anzurufen.»