Die Queen nimmt ersten Termin nach Gesundheitssorgen wahr

Am vergangenen Remembrance Sunday sollte Queen Elizabeth II., 95, zum ersten Mal seit den ihr verordneten Ruhepausen wieder vor Ort in London einen öffentlichen Termin wahrnehmen. Die Teilnahme an einem Gedenkgottesdienst musste die Königin jedoch kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen absagen. Am 17. November empfing sie nun Sir Nick Carter, 62, in Person zu einer Audienz auf Schloss Windsor.