«Die Queen soll Meghan Markle den royalen Titel wegnehmen»

Die Anrufe sind nicht Meghans erste politische Einflussnahme. Schon einige Wochen zuvor schrieb sie einen Brief an die Demokratin Nancy Pelosi, 81, Sprecherin des Repräsentantenhauses, und Chuck Schumer, 70, den Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat, um sich ebenfalls für bezahlte Elternzeit stark zu machen. Das kommt auch in den USA gar nicht gut an. «Die jüngste Einmischung von Frau Markle in die US-Politik wirft für mich die Frage auf, warum die königliche Familie ihr und Harry nicht einfach offiziell ihre Titel entziehen, zumal sie darauf besteht, dies unter dem Titel der Herzogin von Sussex zu senden», regt sich der Kongressabgeordnete Jason Smith in der britischen Zeitung «Daily Mail» auf.