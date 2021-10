Nun allerdings hat die ehemalige Schauspielerin ihr Schweigen gebrochen. Auf der Webseite Paid Leave for All (dt.: «Bezahlte Ferien für alle») wurde ein offener Brief veröffentlicht, den Meghan an Nancy Pelosi, Vorsitzende des US-Abgeordnetenhauses, und Charles Schumer, den Mehrheitsführer im Senat, gerichtet hat. Darin setzt sie sich für bezahlten Mutter- und Vaterschaftsurlaub ein – und verrät dabei auch einige Details über das Leben mit dem Neugeborenen.