Thronjubiläum-Feierlichkeiten im Juni

Die Monarchin, die am 6. Februar 1952 den Thron bestieg, zeigt sich in einem neuen Instagram-Post aus dem Palast sichtlich amüsiert über die 20 Jahre alte Karte. Demnach hat die 95-Jährige «eine Auswahl an Karten, Briefen und Kunstwerken, die ihr von Kindern und anderen Bürgern zugeschickt wurden», durchgeblättert.