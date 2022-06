Die Queen trinkt Tee mit Paddington Bär

Queen Elizabeth II. (96) hat am Samstag (4. Juni) die Party zum Platinum-Thronjubiläum eröffnet - gemeinsam mit einer weiteren britischen Ikone: Paddington Bär. In einem vorab aufgezeichneten Sketch, der für die Teilnehmer des Konzerts am Buckingham Palast in London ausgestrahlt wurde, zeigte die Königin ihre Comedy- und Schauspieltalente.