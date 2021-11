Die Queen tritt kürzer: Bekommt nun Herzogin Camilla mehr Macht?

Das aktuellste Update zum Gesundheitszustand der Queen gab unlängst Premierminister Boris Johnson, 57. «Ich habe wie jede Woche als Teil meines Jobs mit Ihrer Majestät gesprochen und sie ist in sehr guter Form», sagte der Regierungschef dem Sender ITV am Rande des G20-Gipfels am Wochenende. Ihre Ärzte hätten ihr gesagt, dass sie sich schonen müsse, verriet der Politiker weiter. «Das sollten wir alle respektieren und verstehen. Alle wünschen ihr nur das Beste», so Johnson.