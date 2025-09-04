Die Queen und Balmoral Castle: Auf Spurensuche vor Ort

Am 8. September 2022 schlief Queen Elizabeth II. (†96) friedlich in ihrem Lieblingsschloss für immer ein. Zwei Jahre nach dem Tod der Jahrhundert-Monarchin besucht Silvia Binggeli Balmoral Castle in Schottland. Im Podcast «RoyalTea» berichtet die Chefredaktorin der Schweizer Illustrierten ein Jahr später, was sie bei ihrem Blick durchs Schlüsselloch der königlichen Sommerresidenz erspähte und wo der Geist der Queen noch immer deutlich zu spüren ist. Zudem zeigt die Queen-Bewunderin ihre ganz persönlichen und liebsten Erinnerungsstücke an die Reise zu dem Ort, der Grossbritanniens einzigartiger Königin jahrzehntelang Kraft spendete.