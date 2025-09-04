Die Queen und Balmoral Castle: Auf Spurensuche vor Ort

Am 8. September 2022 schlief Queen Elizabeth II. (†96) friedlich in ihrem Lieblingsschloss für immer ein. Zwei Jahre nach dem Tod der Jahrhundert-Monarchin besucht Silvia Binggeli Balmoral Castle in Schottland. Im Podcast «RoyalTea» berichtet die Chefredaktorin der Schweizer Illustrierten ein Jahr später, was sie bei ihrem Blick durchs Schlüsselloch der königlichen Sommerresidenz erspähte und wo der Geist der Queen noch immer deutlich zu spüren ist. Zudem zeigt die Queen-Bewunderin ihre ganz persönlichen und liebsten Erinnerungsstücke an die Reise zu dem Ort, der Grossbritanniens einzigartiger Königin jahrzehntelang Kraft spendete.
Apropos Sommer: Das schwedische Königshaus veröffentlicht Bilder der Sommerferien von Kronprinzessin Victoria (48) und ihrer Familie auf Öland. So privat und glücklich sah man die Thronfolgerin mit Ehemann Daniel (51) und den Kindern Estelle (13) und Oscar (9) noch nie. Ausserdem fühlt unser Gast diese Woche Königshaus-Kenner René auf den Zahn – mit einer echten Knacknuss. Wir verraten, welcher Präsident sich demnächst bei König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) im Gästebett von Schloss Windsor räkeln wird und weshalb sich Norwegens Kronprinz Haakon (52) und Schwedens Kronprinzessin Victoria auf einer Polizeistation an der Grenze ihrer beiden Länder aufeinandertreffen.