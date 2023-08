Am 8. September 2022 verstarb Queen Elizabeth II. überraschend im Alter von 96 Jahren auf ihrem Sommersitz Schloss Balmoral in Schottland. Bis anhin gedachte man der Monarchin lediglich in Gedanken, zu ihrem ersten Todestag wird sie nun auch für die Ewigkeit als Statue in Erinnerung bleiben. Die Idee, Queen Elizabeth als Kunstwerk unsterblich zu machen, hatte Dr. Sarah Furness, die Oberleutnante der Grafschaft Rutland. In ihrer Funktion vertritt sie in ihrem Bezirk die Interessen der Krone, bewahrt deren Würde und ist die Repräsentantin der Königin, beziehungsweise des Königs – so steht es auf Furness' Website geschrieben.