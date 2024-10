Mehr als 70 Jahre gingen Queen Elizabeth II. (†96) und Prinz Philip (†99) Seite an Seite, bevor ihr geliebter Gatte am Morgen des 9. April 2021 für immer die Augen schloss. Die Majestät habe ihrem Ehemann in den letzten Minuten vor seinem Tod beigestanden, hiess es bis anhin in Presseberichten. Dem widerspricht Biograf Gyles Brandreth (76) in seinem Buch «Elizbeth: An Intimate Portrait». Er, der Schriftsteller, Radio- und Fernsehmoderator, der über Jahre mit dem Prinzgemahl eine enge Freundschaft pflegte, sagt, die Königin sei zum Zeitpunkt seines Todes noch im Bett gewesen.