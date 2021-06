Die Queen will nicht mehr schweigen

Wie die «Mail on Sunday» schreibt, will sich die Queen künftig wehren, wenn Unwahrheiten über die königliche Familie verbreitet werden. Grund dafür soll das Verhalten von Prinz Harry, 36, und Herzogin Meghan, 39, sein, die sich in den letzten Monaten wiederholt zu familieninternen Angelegenheiten äusserten und schwere Vorwürfe gegen den Palast erhoben.