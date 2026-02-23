«Die Queen wusste, dass Andrew nicht der Hellste ist»

SI Online: Mister Fitzwilliams, Andrew Mountbatten-Windsor ist frei, die Polizei ermittelt weiter, durchsucht seine ehemaligen Anwesen. Ich gebe Ihnen eine Frage weiter, die viele Menschen, mit denen ich hier gesprochen habe, umtreibt: Wer kommt für seine Anwaltskosten auf? Er gilt als finanziell ruiniert.

Richard Fitzwilliams: Wie viel Geld Andrew Mountbatten-Windsor tatsächlich hat, wissen wir nicht, die Pension, die er von der Marine erhält, ist gering. Was wir wissen, ist, dass er fragwürdige Freunde hat, die ihn möglicherweise finanziell unterstützen. Auch ob ihm sein Bruder, König Charles III., aus der Patsche hilft, ist Gegenstand von Spekulationen – wir werden es wohl nie erfahren. Den Britinnen und Briten ist vor allem wichtig, dass sie als Steuerzahlerinnen und -zahler nicht zur Kasse gebeten werden.