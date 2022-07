«Das ist verrückt!»

Heute Montag erreichten die Temperaturen in der britischen Hauptstadt bereits 35 Grad – Tendenz steigend. Ebenso steigend: Die Sorgen um die Gesundheit der Wächter. Die nach strengen Vorschriften ausgebildeten Männer arbeiten in zweistündigen Schichten und müssen bis zu zehn Minuten komplett still stehen, bevor sie sich zur Patrouille aufmachen, wie «MyLondon» berichtet. Dass diese Regeln trotz der Mords-Hitze aufrecht erhalten werden müssen, finden viele Aussenstehende «verrückt». Eine Person kommentierte auf Twitter beispielsweise: «Es ist Zeit, die Uniform zu wechseln – wie sie das in Spanien getan haben. Dort haben die Wachen ein weisses Hemd und blaue oder schwarze Hosen an.»