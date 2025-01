Die reichsten Monarchien Europas

Er mags rasant und trägt Altes ewig: Schweden-König Carl Gustaf (78) besitzt eine der umfangreichsten Autosammlungen Schwedens mit mehreren Porsches, Ferraris oder BMWs. Der Monarch nimmt selbst einmal im Jahr an einer Oldtimer-Rallye teil. Sein erstes Auto war ein Volvo Amazon, heute fährt er privat gern mit seinem Ferrari 456 GT. So grosszügig er sich neue Autos zulegt, so geizig zeigt er sich beim Kleiderkauf. Seit Jahrzehnten trägt er dieselbe Grösse, schlüpft in dieselben Anzüge und Uniformen. Und in einer Lederjacke von 1962, aus seiner Schulzeit, stapft er bis heute am liebsten über seinen Landsitz in Stenhammer. Zudem stöbert er gern auf Flohmärkten nach alten Schätzen. Neben dem Stockholmer Schloss mit 800 (!) Räumen gehören ihm auch noch Schloss Drottningholm auf der Insel Lovön sowie die Sommerresidenz Schloss Solliden auf Öland samt dazugehörigen Ländereien.