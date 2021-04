Die Royal Family öffnet das Familienalbum

So privat gibt es die britische Königsfamilie nur selten zu sehen. Um dem verstorbenen Prinz Philip (1921-2021) Tribut zu zollen, veröffentlichten mehrere Familienmitglieder am Mittwoch Fotos aus dem royalen Familienalbum. Sie sollen an den Ehemann von Queen Elizabeth II., 94, «als Vater, Grossvater und Urgrossvater erinnern», schreiben etwa Prinz William, 38, und Herzogin Kate, 39. Sie teilten mit ihren Followern einen Schnappschuss, der 2015 auf Schloss Balmoral in Schottland aufgenommen wurde.