Die royalen Weihnachtskarten stecken voller Botschaften

Harry und Meghan: Emotionen und Schutz

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben beide ein schwieriges Verhältnis zu ihren Vätern. Als kalt und kalkuliert, werden sie von ihnen beschrieben. Anders zeigen sie ihr Familienidyll mit Sohn Archie (6) und Tochter Lilibet (4). In der Natur mit denselben Farben wie sein Vater König Charles III. und Königin Camilla: Blau und Weiss. Die Gesichter ihrer Kids verbergen Meghan und Harry. Ihre Botschaft: Wir zeigen Gefühl und schützen unsere Liebsten.