Jeder Mitarbeiter in Highgrove hatte seine eigene Schublade: «Früher hatten wir alle diese Schubladen, in denen ich morgens meine Post bekam, und so machte er das auch an Weihnachten, er hinterliess lustige kleine Dinge», erklärte Harrold. «Einmal hinterliess er eine Dose Lachs und in einem Jahr bekam ich eine Salz- und Pfeffermühle, die in ein Band eingewickelt war. Er hatte wahrscheinlich einen Korb bekommen und manchmal war eine Menge darin und er gab uns einige der Stücke. Ich fand es einfach so bizarr, weil man diese kleinen Dinge nicht erwartet hat. Es zeigt, dass sie [die Royals] diese lustige, praktische Seite an sich haben.»