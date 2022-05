Die Royals mischen sich unters Volk

Das Programm in London umfasst zudem die Platinjubiläums-Leuchtfeuer, die am Abend des 2. Juni angezündet werden. Am 3. Juni wird ein Dankesgottesdienst in der St. Paul's Kathedrale stattfinden. Für den 4. Juni ist das Pferde-Derby in Epsom Downs geplant. Abends soll es eine Platin-Party im Buckingham Palast geben. Am letzten Tag des Jubiläumswochenendes, dem 5. Juni, steht das grosse Jubiläumsessen auf dem Programm. Die unterschiedlichen «Big Jubilee Lunches» reichen von Weltrekordversuchen für das längste Strassenfest bis hin zu Grillpartys im Garten und allem, was dazwischenliegt. Es wird erwartet, dass über zehn Millionen Menschen im gesamten Vereinigten Königreich an diesen Lunches teilnehmen werden.