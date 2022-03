Die Royals tragen keine Uniform am Trauergottesdienst für Prinz Philip

Die Mitglieder der königlichen Familie werden bei dem Trauergottesdienst für Prinz Philip (1921-2021) am heutigen Dienstag keine Militäruniformen tragen. Das berichtet «The Telegraph». Die Kleiderordnung in der Londoner Westminster Abbey soll demnach die «bescheidene» Art des Herzogs von Edinburgh zeigen. Die Gäste des Gottesdienstes, einschliesslich Mitglieder des Königshauses, werden offenbar gebeten, in Anzügen beziehungsweise Kleidern zu erscheinen. Erwartet werden auch zahlreiche hochrangige europäische Royals.