Die schönsten Bilder von Prinz Christians Konfirmation

Viele waren es nicht: Nur 25 Anwesende waren für die kleine Feier erlaubt. So oder so aber war es vielen von Prinz Christians Taufpaten und Verwandten nicht möglich, nach Kopenhagen zu reisen, da sie im Ausland wohnen. Dazu gehören zum Beispiel Kronprinzessin Victoria von Schweden, Kronprinz Haakon von Norwegen oder aber auch Christians Onkel, Prinz Joachim, der in Paris wohnt. Dieser schickte aber zumindest zwei seiner Kinder aus erster Ehe: Prinz Nikolai, 21, und Prinz Felix, 18.