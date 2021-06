Er denkt, Prinzessin Madeleine habe sich die Gunst des Volkes verspielt, weil sie seit drei Jahren in Florida lebt und schon sehr lange nicht mehr in Schweden gesehen wurde. Sie habe keine Aufträge erledigt und man bringe sie nicht in gleicher Weise mit der Königsfamilie in Verbindung. Lindwall ist der Meinung, die PR-Abteilung des Hofes müsse sich nun ernsthaft Gedanken machen. «Mein Ratschlag ist es, einen Krisenstab einzurichten», sagt er.