Im Rahmen eines Wohltätigkeitsprojekts stellen Victoria von Schweden und ihre Familie in einem Instagram-Video die Plattform «digifritids» vor. Die von den beiden Wohltätigkeitsorganisationen «Generation Pep» und «Save the Children» ins Leben gerufene Website präsentiert Spiel-, Spass- und Sportübungen, die Kinder ganz einfach nachmachen können. Mit dem Unterhaltungsprogramm können auch Erwachsene etwas Bewegung in ihren Alltag bringen. Dazu muss man nicht erst den Sportplatz aufsuchen, das geht auch vom Wohnzimmer aus, wie das Beispiel der Schweden-Royals zeigt.