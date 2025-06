Die Schweiz macht kranke Royals gesund

Sisi fand Trost im Kanton Schwyz und wurde in Genf ermordet

Auch die an Depressionen leidende Kaiserin Elisabeth von Österreich (1837–1898) erholte sich immer wieder in der Schweiz. Als am 29. Mai 1857 mit Sophie Friederike Dorothea Maria Josepha (1855–1857) die zwei Jahre alte Tochter von Kaiserin Elisabeth starb, war das ein Tiefpunkt in ihrem Leben. Im Frauenkloster in der Au in Trachslau SZ fand sie Trost und spirituelle Unterstützung. Zwei Jahre später schenkte sie dem Kloster einen Messkelch aus Gold und zwei Reliquien. Auch ihr trauriges Ende erlebte Sisi in der Schweiz: Sie wurde am 10. September 1898 im Alter von 60 Jahren in Genf ermordet.