Dass der Verlobte in New York arbeitet ist nicht weiter tragisch für die jordanische Prinzessin. Sie besucht nämlich derzeit, gemeinsam mit Bruder Hussein, die Georgetown University in Washington, D.C. und kann so relative einfach und vor allem schnell zu ihrem Schatz in den Big Apple reisen. Und sollten mal – wie aktuelle überall mal wieder – Probleme mit den Flügen auftreten, könnte sie notfalls auch rennen. Prinzessin Iman wurde nämlich an ihrer Schule, der International Academy Amman, zur besten Sportlerin ihres Jahrgangs gekürt.