In Gedenken an Prinz Albert

Die traurige Geschichte hinter Schottlands Steinpyramide

Die Ländereien von Schloss Balmoral in Schottland sind weitläufig. In den Wäldern und auf den Hügeln kann man sich beinahe verirren, aber auch auf so manchen sonderbaren Schatz stossen. Denn wer hätte gedacht, dass mitten in Schottland eine Steinpyramide steht?