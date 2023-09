Vor zwei Jahren begann es, in der Gerüchteküche zu brodeln. Fürstin Charlène (45) und Fürst Albert von Monaco (65) sollen in einer Ehe-Krise stecken hiess es, die Scheidung stünde kurz bevor. Charlène kämpfte nach eine Südfrika-Aufenthalt mit einer schweren HNO-Infektion, musste sich anschliessend wegen Erschöpfung in Behandlung begeben, angeblich in einer Schweizer Privatklinik. Dann das Aufatmen: Die Fürstin ist wieder gesund und kehrt in den Kreis ihrer Familie, ihres Ehemannes und der zwei Kinder Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella (beide 8), zurück. Doch mit ihrer Rückkehr rissen die Schlagzeilen trotzdem nicht ab.