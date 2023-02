Wie der «Mirror» schreibt, sei die Royal-Expertin Emily Nash davon überzeugt, dass Harry und Charles momentan in Verhandlungen stünden, um die Bedingungen der Teilnahme von Harry und Meghan zu diskutieren. Eine dieser Bedingungen wäre etwa, dass die in den USA lebenden Royals nicht mit den aktiv für die Krone abreitenden Senior Royals auf dem Balkon des Buckingham Palastes stehen dürften. Das würde also heissen, dass Harry und Meghan künftig genau so behandelt werden, wie etwa Harrys Cousinen Prinzessin Beatrice (34) und Prinzessin Eugenie (32). Die Schwestern erscheinen zu offiziellen Anlässen, führen aber sonst ihr eigenes Leben und haben eigene Jobs.