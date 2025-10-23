Parallelen zu Meghan und Harry?

Harry (41) und Meghan (44) haben sich 2020 von den royalen Pflichten zurückgezogen. Zwar behielten sie ihre Titel (Herzog und Herzogin von Sussex), nicht aber die finanzielle Unterstützung aus dem Sovereign Grant. Auch der Sicherheitsaspekt wurde stark reduziert, was Harry nicht gefiel. Er sagt, dass er seit seinem Rücktritt als arbeitender Royal einen verringerten Anspruch auf Polizeischutz hat. Er fühle sich bei Reisen nach Grossbritannien nicht mehr sicher.