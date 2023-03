George, Charlotte und Louis laufen bei der Krönung an vorderster Front

Jetzt will die britische «Times» mehr darüber in Erfahrung gebracht haben, was der kleine Prinz tatsächlich an der Krönung machen wird. Und es sieht ganz danach aus, als bekomme er von seinen Geschwistern Prinzessin Charlotte (7) und sogar Prinz Louis (4) Verstärkung. Und zu dritt dürfen die Mini-Royals etwas, was bisher nicht gestattet war: Wenn der frisch gekrönte King Charles III. mit seiner Ehefrau Queen Consort Camilla (75) – die nach der Krönung den Beititel Consort ablegt – die Westminster Abbey verlässt, werden George, Charlotte und Louis die beiden begleiten – und damit an vorderster Front stehen, wenn das Volk den ersten Blick auf den offiziell neuen König wirft. Somit dürfen die kleinen Prinzen und die kleine Prinzessin sogar noch vor dem Thronfolger laufen.