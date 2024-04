Royale Models flanieren aber nicht nur stillschweigend über Catwalks, sie prangern durchaus auch an, was in der Branche seit Jahren ein Thema ist: den Schlankheitswahn. So äussert sich Jean Campbell (26) deren Mutter mit Königin Camilla (76) verwandt ist, in einem «Vogue»-Essay deutlich. Unter dem Titel «Eine bekannte Modemarke hielt mich für ‹zu dick›» reflektiert sie 2023 ihre Erfahrungen mit Diskriminierung und Demütigungen als Model und fordert vehement: «Stop Bodyshaming!»