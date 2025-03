Diese Royals verstarben viel zu jung

Prinz Friso der Niederlande (†44)

Die niederländische Königsfamilie macht gerne Skiferien im österreichischen Skiort Lech am Arlberg. Genau dort geschah am 17. Februar 2012 ein tragisches Unglück. Prinz Friso (1968–2013), der Bruder des heutigen Königs Willem-Alexander (heute 57) fuhr abseits der gesicherten Piste Ski. Das auch noch an einem Tag, an dem die Lawinengefahr als besonders hoch eingestuft wurde. Als sich eine Lawine löste, geriet Prinz Friso darunter, da er keinen Lawinenairbag trug. Prinz Friso lag eineinhalb Jahre im Koma, bevor er wegen Komplikationen aufgrund der durch den Skiunfall verursachten Hirnschäden starb.