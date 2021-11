Über das Leben von Prinzessin Diana, ihre Affären, ihre Zerrissenheit und die Beziehung zum britischen Königshaus gibt es bereits eine ganze Fülle an Dokumentationen, TV-Spielfilmen, Serien und Kino-Blockbustern. «The Crown» oder «Diana: Her True Story» sind nur zwei Beispiele. Wer kommt der «echten» Lady Di am nächsten, die 1997 viel zu früh so tragisch bei einem Autounfall in Paris um's Leben kam? Ihr ehemaliger Bodyguard Ken Wharfe, der zwischen 1988 und 1993 für ihren persönlichen Schutz suchte, hat im Interview mit der «Daily Mail» eine Art Rangliste erstellt. Dabei achtet er penibel auf den Charakter seiner Arbeitgeberin, beispielsweise aber auch auf ihren Akzent. Wer hat laut Wharfe das Rennen um die beste Schauspiel-Diana gewonnen?