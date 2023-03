Das Oz ist das dritten Restaurant von Andreas Caminada in Fürstenau. In seinem neusten Projekt verzichtet er völlig auf Fisch, Fleisch und Krustentiere und bedient sich an den 700 verschiedenen Gemüse-, Früchte und Kräutersorten, die im hauseigenen Permakulturgarten wachsen. Caminada sieht in der vegetarischen Ernährung mehr als einen Trend, wie er auf der Webseite des Restaurants schreibt: «Wir sind überzeugt, dass Gemüse in den kommenden Jahren noch mehr an Bedeutung gewinnen wird, und möchten schon jetzt ein Kapitel der kulinarischen Zukunft schreiben.» King Charles würde diese Aussage ziemlich sicher unterschreiben.