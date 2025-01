Diese Serien lieben die britischen Royals

Die Leidenschaft für historische Filme und Serien teilt sich das Königspaar. So hat König Charles 2018 bei einem Besuch in Cornwall erklärt, dass er einfach nicht genug von der BBC-Serie «Poldark» bekomme. Die Serie basiert auf der Poldark-Romanreihe von Winston Graham. Im Zentrum der Geschichte steht Ross Poldark, der 1783 aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg zurück in seine englische Heimat kehrt, wo scheinbar nichts mehr so ist wie zuvor.