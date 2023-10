Diese strenge Kuchen-Regel hat King Charles III.

Am Vorabend gibt es Feiern für andere 75-Jährige

Es ist Charles‹ erster Geburtstag als gekrönter König. Nach dem Tod seiner Mutter, Queen Elizabeth II. (†96), im September 2022 wurde er zwar sofort zum König ernannt, aber erst am 6. Mai dieses Jahres gekrönt. Der Ehrentag soll mit den Untertanen gefeiert werden: Charles› Wohltätigkeitsorganisation The Prince's Foundation hat bereits angekündigt, dass es für die Mitglieder seiner Generation, die in diesem Jahr ebenfalls 75 Jahre alt werden, Festveranstaltungen in Highgrove Gardens in Gloucestershire, England, und Dumfries House in Cumnock, Schottland, geben wird. Diese Feierlichkeiten finden am 13. November, dem Vorabend seines Geburtstags, statt.