Diesen Mantel trug Prinzessin Anne bereits vor 57 (!) Jahren

Ein Kleid, mehrere Anlässe

Die jüngere Schwester von König Charles III. (77) ist jedoch nicht die einzige Royaldame, die ihre einst bei offiziellen Auftritten getragenen Kleider aufbewahrt und zu einem späteren Zeitpunkt erneut trägt. Auch Prinzessin Kate (44) handhabt das so. Manchmal greift sie dabei auf die Hilfe einer Schneiderin zurück und lässt ihren Kleidern mit kleineren Anpassungen ein Update geben. Zuletzt wurde sie bei den Baftas im Februar in einem rosafarbenen Gucci-Kleid gesichtet, das sie bereits zu einem offiziellen Dinner 2019 getragen hatte.