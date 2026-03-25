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Prinzessin der Nachhaltigkeit

Diesen Mantel trug Prinzessin Anne bereits vor 57 (!) Jahren

Zum Thema Nachhaltigkeit macht der jüngeren Schwester von König Charles niemand etwas vor. Prinzessin Anne wurde vor wenigen Tagen in einem bodenlangen Mantel gesichtet, den sie bereits im Alter von 18 Jahren getragen hatte. Heute ist sie 75 Jahre alt.

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<p>Am Arm ihres Ehemannes Tim Laurence schritt Prinzessin Anne vergangene Woche für ein Staatsbankett durch Schloss Windsor. Dabei trug sie einen bodenlangen, beigen Mantel.</p>

Am Arm ihres Ehemannes Tim Laurence schritt Prinzessin Anne vergangene Woche für ein Staatsbankett durch Schloss Windsor. Dabei trug sie einen bodenlangen, beigen Mantel.

Getty Images

Prinzessin Anne (75) nahm vergangene Woche im Schloss Windsor am Staatsbankett anlässlich des Besuches des nigerianischen Präsidenten teil. Dafür hat sie sich für einen beigen, bodenlangen Mantel mit auffälligen Details an den Ärmeln entschieden. Wer das Kleidungsstück nun nachkaufen will, dürfte damit durchaus Probleme haben. Dies liegt jedoch weniger am Preisschild, als am Alter des Mantels: Seit den 1960er-Jahren befindet er sich im Besitz der Prinzessin – und passt ihr auch heute noch wie angegossen.

1969 trug sie ihn bei der Premiere des Films «Run Wild, Run Free» in London. Zum Mantel kombinierte die damals 18-Jährige ein passendes Kleid aus derselben Kollektion. Auch an diesem liessen sich an beiden Enden die auffälligen Bordüren finden.

Der vor 57 Jahren noch voluminöse und verzierte Kragen wurde für das kürzlich erfolgte Staatsbankett durch einen schlichten, klassischen ersetzt. Dadurch bot der Hals der Prinzessin nun Platz für die Diamant- und Perlenhalskette «City of London Choker» ihrer Urgrossmutter Königin Mary (1867-1953). Prinzessin Anne trug die Kette zuletzt 2005 bei einer Gala im Natural History Museum.

 

Prinzessin Anne

Das Kleidungsstück trug die Prinzessin bereits 1969. Sie war damals gerade einmal 18 Jahre alt. Zum Mantel kombinierte sie damals ein passender, bodenlanger Rock.

IMAGO/United Archives Keystone

Ein Kleid, mehrere Anlässe

Die jüngere Schwester von König Charles III. (77) ist jedoch nicht die einzige Royaldame, die ihre einst bei offiziellen Auftritten getragenen Kleider aufbewahrt und zu einem späteren Zeitpunkt erneut trägt. Auch Prinzessin Kate (44) handhabt das so. Manchmal greift sie dabei auf die Hilfe einer Schneiderin zurück und lässt ihren Kleidern mit kleineren Anpassungen ein Update geben. Zuletzt wurde sie bei den Baftas im Februar in einem rosafarbenen Gucci-Kleid gesichtet, das sie bereits zu einem offiziellen Dinner 2019 getragen hatte.

Von Saskia Schär vor 1 Minute
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