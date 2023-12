Diesen Royal findet das «People»-Magazin besonders faszinierend

Mit Donna Kelce (71) ist auch die Mutter von Swifts Freund Travis Kelce (34) vertreten. Der Sportler selbst ist jedoch nicht auf der Liste vermerkt, dafür befindet sich Fussball-Legende David Beckham (48) in der Auflistung in bester Gesellschaft. Ebenfalls erwähnt werden unter anderem «Barbie»-Star Margot Robbie (33) und der Schauspieler Pedro Pascal (48), der etwa in der Serien-Verfilmung des beliebten Videospiels «The Last of Us» zu sehen ist. Seht in unserer Bildstrecke, wer die Top Ten der faszinierendsten Persönlichkeiten des Jahres 2023 sind.