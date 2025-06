Königlicher Podcast «RoyalTea»

Diesen Royal findet Irina Beller sexy

Während Royal-Experte René Haenig in den wohlverdienten Ferien weilt, lädt Königs-Kennerin Flavia Schlittler die Königin des Trashs ein – Irina Beller. Was die Luxus-Lady über die Royals denkt, mit wem Meghan viel besser zusammenpassen würde und welchen Royal sie besonders sexy findet, verrät sie in der aktuellen Folge von «RoyalTea».