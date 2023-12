Diesen Spitznamen hat Prinz William von Mike Tindall bekommen

Doch haben die Tindalls nicht nur für ihre Verwandten einen lustigen Spitznamen, auch für sich selbst haben sie Kosenamen. «Wir nennen uns oft gegenseitig Munchkin, erzählt Mike Tindall in dem Podcast. Eine Munchkin ist eine Katzenrasse, die sich durch ihre kurzen Beine auszeichnet. «Ich weiss nicht mehr genau, warum das angefangen hat, aber es hat sich gehalten. Ich werde Zara entscheiden lassen, ob sie sagen will, als was sie mich in ihrem Telefon gespeichert hat», zitiert ihn «Gala» weiter. Und Zara Tindall verrät: «Wenn er nicht auf Munchkin oder Mikey hört, wird es Michael Tindall, wenn keine Antwort kommt. In meinem Telefon steht er als etwas anderes und es endet mit Kätzchen...». Mike und Zara Tindall sind seit über zwölf Jahre verheiratet und haben drei Kinder.