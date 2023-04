Dieser Riesen-Konvoi führte Charles und Camilla durch Hamburg

Während ihres Staatsbesuches in Deutschland gab es auch einen Abstecher in den Norden Deutschlands: King Charles III. (74) und Queen Consort Camilla (75) besuchten am Freitag Hamburg. Angereist kamen die beiden Royals zwar ganz bescheiden mit dem Zug. Doch in der Hansestadt war dann auch schon Schluss mit dem ÖV-Pendeln: Ein riesiger Konvoi führte das Königspaar von Programmpunkt zu Programmpunkt.