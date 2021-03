Dieses Diana-Erbe rettete Harry und Meghan

Demnach dürfte Prinz Harry an seinem 30. Geburtstag, also vor sechseinhalb Jahren, umgerechnet fast 13 Millionen Franken erhalten haben. Ein grosser Teil davon stamme aus einer Abfindung im Rahmen der Scheidung von Prinz Charles, so der «Mirror». Zusätzlich erbte Harry auch einen Teil des Schmuckes seiner Mutter. Zwei Steine aus einer Brosche seiner Mutter liess Harry später sogar in den Verlobungsring von Meghan einarbeiten.