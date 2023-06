In einem seltenen TV-Interview spricht Rassam erst kürzlich über die Beziehung zu Fürst Alberts (65) Nichte. In der französischen Sendung «Quelle époque» erklärt der 41-Jährige, dass er «gerne die Grenze» zwischen Privatem und Beruflichem ziehe. Er betont ausserdem, dass er als Individuum und kreativ schaffender Mensch wahrgenommen werden will – und nicht nur als «Ehemann von». «Man will nie darauf reduziert werden», gibt er zu. Eine Angst, die in Cannes unbegründet ist. Denn die Filmbranche ist sein Terrain, hier kann und will er im Fokus stehen – was nicht ausschliesst, dass er das gemeinsam mit seiner Frau tut.