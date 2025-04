«Dirty Harry» wird zu Prinz Jammerlappen

Getagt wurde hinter verschlossenen Türen – und ob «Dirty Harry» seinen Blitzbesuch in der alten Heimat auch noch dazu genutzt hat, um an Papas Tür zu klopfen oder Bruder William (42) einen Versöhnungskuss aufzudrücken, das erfahrt ihr bei Blick-Royal-Expertin Flavia Schlittler und SI-Königshaus-Kenner René Haenig. Ausserdem widmen wir uns in Folge 14 unseres Podcasts «RoyalTea» einer Tulpen-Prinzessin in Spanien, rufen ein schlüpfriges Detail aus dem Liebesleben einer heutigen Königin in Erinnerung – und zeigen eine wild zappelnde Dancing-Queen.