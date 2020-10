Drei Details, die im Video der Royal-Kids auffallen

Es ist ein Video mit Seltenheitswert. Am Wochenende wandten sich Herzogin Kate und Prinz William, beide 38, auf Instagram an Sir David Attenborough, 94. Der Naturforscher war einige Tage zuvor beim Herzog und der Herzogin von Cambridge zu Besuch und hinterliess bei Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis mächtig Eindruck. So sehr, dass sie gleich noch mehr Fragen an den Tierfilmer hatten.