Drei grosse Fragen bleiben ungeklärt

2. Warum wurde Andrew der Titel erst jetzt aberkannt?

Andrew hat sich bereits 2019 von seinen royalen Aufgaben zurückgezogen. Auch die Militärtitel hat er schon damals durch den Beschluss der 2022 verstorbenen Königin Elisabeth II. verloren. Doch es scheint, als würde erst der Aufruhr, der in den letzten Monaten wieder um Jeffrey Epstein und somit auch um Andrew entfacht ist, dafür sorgen, dass weitere Konsequenzen gezogen werden. Sechs Jahre nachdem der Skandal öffentlich bekannt wurde. Es ist unklar, warum die Königsfamilie so lange damit warten wollte.