In Zusammenarbeit mit The National Portrait Gallery veröffentlichte Prinzessin Kate einen Bildband mit dem Namen «Hold Still», indem mit emotionalen Bildern aus der Coronazeit Mut gemacht wurde. Darin enthalten war auch das Bild von Mila, wie sie ihren Kopf an die Fensterscheibe drückt und voller Freude zu ihrem Vater schaut. Durch die Aufnahme des Fotos in dem Bildband kam es zu einem ersten Telefongespräch zwischen Mila und Prinzessin Kate.