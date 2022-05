Dürfen George, Charlotte und Louis zum ersten Mal in der Kutsche mitfahren?

Am kommenden Donnerstag, 2. Juni, steht die alljährliche «Trooping the Colour»-Parade in Grossbritannien an. Der Militärumzug wird traditionell im Juni als Geburtstagsparade für den jeweiligen Monarchen oder die jeweilige Monarchin durchgeführt. Dieses Jahr gehört die Parade zu den grossen Feierlichkeiten rund um das Platin-Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96). Anders als in den vorherigen Jahren wird die 96-Jährige dieses Mal nicht in einer Kutsche fahren. Stattdessen sollen erstmals Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) gemeinsam mit Mutter Kate (40) in einer Festkutsche sitzen.