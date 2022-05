Dürfen wir vorstellen, der Earl und die Countess of Strathearn

Andere Titel in Schottland und Nordirland

So hat Queen Elizabeth II. (96) an der Hochzeit von ihrem Enkel Prinz William und Kate im Jahr 2011 dem Paar gleich drei verschiedene Titel verliehen. Nebst dem die beiden in England mit ihrem wohl geläufigstem Titel als Duke und Dutchess of Cambridge bekannt sind, heissen die Royals in Schottland «Earl und Countess of Strathearn» und in Nordirland sind sie dann «Baron und Lady Carrickfergus».