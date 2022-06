Am Sonntag (5. Juni) sollen die Menschen dann bei Strassenfesten in ganz Grossbritannien feiern. Zu den Veranstaltungen an diesem Tag gehört auch ein Strassenfestival, bei dem 5.000 Menschen aus Grossbritannien und dem Commonwealth rund um den Buckingham Palast auftreten. Die royalen Anwesen in Sandringham und Balmoral sind darüber hinaus an den freien Tagen für Besichtigungen geöffnet.